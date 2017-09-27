Глава Каслей готова уйти в отставку только вместе главой района

Глава Каслинского городского округа Екатерина Васенина готова уйти в отставку, если будут соблюден рад условий. Об этом рассказала сегодня областная газета «Губерния74».

Вчерашняя история про главу Каслей Екатерину Васенину возымело свое продолжение. В беседе с журналистами издания «Губерния74» она отметила, что готова уйти в отставку, но только если будет соблюден ряд условий. Она уйдет только вместе с главой Каслинского района, а на его место встанет глава районного Собрания депутатов.

- Я готова рассматривать вопрос слияния двух администраций, но проходить оно должно по такой схеме, - отметила недавно избранная глава Каслей Екатерина Васенина. - Я предлагаю, чтобы в Каслях был глава Совета городских депутатов (Александр Егоров, прим. ред.), а в районе – глава районного Собрания депутатов. Таким образом, законодательную власть будут представлять Советы депутатов, а исполнительную – сити-менеджер.

- Если действовать по этой схеме, и я, и глава района должны будем сложить с себя полномочия, - продолжила она. - Для того, чтобы улучшить ситуацию в районе, я это сделать готова.



Южноуральский политолог Андрей Лавров уверен, что глава Каслей хочет оставить у власти своего товарища, преследуя личные бизнес-интересы, а не руководствуясь заботой о жителях.

Напомним, в результате деятельности горадминистрации в Каслях возник серьезный коммунальный кризис, который грозит банкротством муниципалитету. Под вопросом и легитимность выборов нынешнего главы города. К тому же у Васениной нет права электронной подписи, и все документы администрации визируются цифровой подписью прежнего главы.

Политолог Александр Мельников комментирует, что предложение главы сложить полномочия вместе с главой района усугубит ситуацию.

- Касли была и пока остается одной из неспокойных политических точек на карте области, - отмечает Александр Мельников. - Решение вопроса по главе района с приходом на этот пост Игоря Колышева, на мой взгляд, стало важным шагом к стабилизации. Но остается ещё собственно город, где ситуацию можно назвать кризисной.

В свою очередь источник в правительстве Южного Урала отметил, что: "Для нас вариант ухода нынешнего главы Каслей оптимален. А преемственность надо обсуждать. Мы к этому готовы. Для нас важен диалог с районом".