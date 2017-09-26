Соединенные Штаты намерены оказывать давление на Россию, которая якобы не соблюдает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), используя для этого и "военные меры".

Так заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. По словам Данфорда, США намерены развивать как оборонительные, так и наступательные возможности, чтобы Россия "не получила военного преимущества путем нарушения договора", передает РИА Новости. Вашингтон и его союзники готовят "подобающий ответ", который включит в себя "потенциальные военные меры по усилению давления на Россию".

Ранее армия США выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.