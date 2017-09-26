Глава Пентагона рассказал, как США будут сдерживать КНДР

США продолжат усилия по сдерживанию КНДР в сфере дипломатии "как можно дольше", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе визита в Индию. США продолжают поддерживать дипломатические меры в ООН.

Мэттис отметил, что будут даны соответствующие распоряжения американским дипломатам, которые работают в Северной Корее.

Дни Северной Кореи сочтены, заявил президент США после выступления главы МИД КНДР Ли Ён Хо на генассамблее ООН. Трамп снова назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Северной Корее войну, и отметил, что в этой связи Пхеньян оставляет за собой право на ответные меры, в том числе право сбивать бомбардировщики США.