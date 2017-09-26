Дипломат из КНДР встретится в Москве с российским послом по особым поручениям
26 сентября 2017, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство Северной Кореи в России сообщает о том, что 26 сентября в Россию прилетает с визитом глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ки. У дипломата запланирована встреча в МИД РФ.
Чо Сон Ки встретится с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым.
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Северной Корее войну, и отметил, что в этой связи Пхеньян оставляет за собой право на ответные меры, в том числе право сбивать бомбардировщики США.