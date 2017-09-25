КНДР будет сбивать бомбардировщики США даже вне своего пространства

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Северной Корее войну, и отметил, что в этой связи Пхеньян оставляет за собой право на ответные меры, в том числе право сбивать бомбардировщики США.

При этом вне зависимости от того, где они находятся, даже если они вне воздушного пространства КНДР. Глава МИД подчеркнул, что теперь КНДР рассматривает «все варианты действий» в отношении Соединенных Штатов. Таким образом Ли Ён Хо отреагировал на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи и ее лидера. Об этом сообщает CNBC.

Ранее сообщалось, что Белый дом принял решение расширить список стран, гражданам которых въезд на территорию Соединенных Штатов Америки будет ограничен.