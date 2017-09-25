Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он отметил, что материалы приобщат в Международный суд в ООН. Дело заслушают в Гааге в 2018 году.

Петренко отметил, что Украина не может объединить все поданные против России иски в один, передает ТАСС. По его словам, это технически невозможно.