Украина готовит против России крупный иск по Донбассу
25 сентября 2017, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Он отметил, что материалы приобщат в Международный суд в ООН. Дело заслушают в Гааге в 2018 году.
Петренко отметил, что Украина не может объединить все поданные против России иски в один, передает ТАСС. По его словам, это технически невозможно.