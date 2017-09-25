Свердловский парламент утвердил четырех министров

Свердловский губернатор внес на утверждение в парламент кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова на должности первых заместителей, Галины Кулаченко – на должность вице-губернатора – министра финансов и Андрея Злоказова – на должность министра социальной политики. Все кандидатуры были одобрены на заседании ЗС СО 25 сентября.

Кроме того, Устав Свердловской области требует согласования и кандидатуры министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, но она в парламент не вносилась.