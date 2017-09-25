В администрации Нижегородской области высказались об отставке губернатора

В понедельник, 25 сентября, в приемной столичного представительства правительства Нижегородской области прокомментировали сообщения об отставке губернатора региона Валерия Шанцева.

Согласно последней информации, политик проведет сегодня в Москве свои обычные рабочие мероприятия, однако, какие именно не уточняется. В представительстве добавили, что у Шанцева на понедельник не запланировано встреч с журналистами, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Шанцев, об отставке которого написал целый ряд СМИ, находится в командировке в столице.