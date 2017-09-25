Германская партия "Левые" предлагает снять санкции с России
25 сентября 2017, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 25 сентября, глава германской партии "Левые" Катя Кипинг сделала важное заявление.
По словам политика, она и ее сторонники выступают за снятие санкций с Российской Федерации. Кипинг подчеркнула, что это четкая позиция партии "Левые", передает РИА "Новости".
Напомним, что накануне в Германии состоялись выборы в бундестаг. Первое место, согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, занял партийный альянс ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Он набрал 33 процента голосов избирателей.