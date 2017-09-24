Новое правительство Германии не изменит политику в отношении РФ

Политика нового федерального правительства ФРГ в отношении Москвы не внесет коренных перемен при любом исходе выборов в Бундестаг. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич после объявления первых данных экзитполов.

Как отметил посол, можно надеяться на преемственность и надежность, поскольку ФРГ заинтересованы в продолжении диалога, передает ТАСС. Берлин заинтересован к поддержанию хороших отношений с Россией.

Ранее сообщалось, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в парламент Германии с 32,5%, свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.