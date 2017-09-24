Над Донбассом летают беспилотники ВСУ с осколочными боеприпасами
24 сентября 2017, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил об увеличении случаев применения украинскими военными использования беспилотников с боезарядами.
БПЛА могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами. Два таких летательных аппарата уже были зафиксированы.
Отметим, что согласно минским соглашениям, полет боевой авиации и беспилотников, за исключением БПЛА миссии ОБСЕ, вблизи линии соприкосновения запрещен.