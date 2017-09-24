Над Донбассом летают беспилотники ВСУ с осколочными боеприпасами

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил об увеличении случаев применения украинскими военными использования беспилотников с боезарядами.

БПЛА могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами. Два таких летательных аппарата уже были зафиксированы.

Отметим, что согласно минским соглашениям, полет боевой авиации и беспилотников, за исключением БПЛА миссии ОБСЕ, вблизи линии соприкосновения запрещен.