В Эр-Рияде назвали историческим визит короля Саудовской Аравии в Москву

Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию станет историческим событием, отметил глава внешнеполитического ведомства страны Адель аль-Джубейр.

"Визит Его Величества в Россию будет историческим, поскольку будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами", — подчеркнул дипломат.

Точная дата визита пока не известна, поскольку она должна быть оглашена принимающей страной, заметил он. Однако ранее источник РИА Новости сообщал, что король Саудовской Аравии посетит Москву 4–7 октября и лично встретится с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи предполагается подписание целого пакета документов.



