Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР

Бомбардировщики и истребители США пролетели рядом с побережьем КНДР, заявил Пентагон. Как сообщает оборонное ведомство США, самолёты пролетели в международном авиапространстве к востоку от побережья КНДР.

Соответствующие действия являются «ясным сигналом того, что у президента есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой», отмечается в заявлении Пентагона.

Трамп в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН припугнул КНДР. Он пригрозил, что если КНДР не остановят свою ядерную программу, то США могут полностью уничтожить Северную Корею.