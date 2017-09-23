В США выпустили пособие по войне с Россией

Американская армия выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.

Особое внимание уделено российским операциям на Украине и в Крыму, также представлена информация о российской технике, названы слабые места России, которые могут использовать силы США.

«Русский справочник боевых действий нового поколения» доступен для свободного скачивания. Авторы пособия приходят к выводу о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными марионеточными силами, а не путём обычной военной победы российских войск.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, начали разрабатывать план на случай ракетного удара со стороны Северной Кореи, а также варианты устранения последствий.