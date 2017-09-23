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В США выпустили пособие по войне с Россией

23 сентября 2017, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

В США выпустили пособие по войне с Россией

Американская армия выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.

Особое внимание уделено российским операциям на Украине и в Крыму, также представлена информация о российской технике, названы слабые места России, которые могут использовать силы США.

«Русский справочник боевых действий нового поколения» доступен для свободного скачивания. Авторы пособия приходят к выводу о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными марионеточными силами, а не путём обычной военной победы российских войск.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, начали разрабатывать план на случай ракетного удара со стороны Северной Кореи, а также варианты устранения последствий.

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Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

В Роспотребнадзоре предупреждают, что опасность укусов клещей возросла в сентябре из-за установившейся в России хорошей погоды. Уточняется, что данные насекомые являются переносчиками различных инфекций.

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Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР

Бомбардировщики и истребители США пролетели рядом с побережьем КНДР, заявил Пентагон. Как сообщает оборонное ведомство США, самолёты пролетели в международном авиапространстве к востоку от побережья КНДР.

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Влад Соколовский перевез беременную Дакоту в загородный дом

Влад Соколовский и его беременная супруга Рита Дакота переехали в новый загородный дом. Звездная пара в течение продолжительного времени проживала в московской квартире, но теперь пара готовится к скорому появлению первенца.

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Далекая галактика посылает на Землю высокоэнергетические лучи

Далекая галактика посылает на Землю высокоэнергетические лучи

Ученые смогли найти источник высокоэнергетических частиц, которые достигают Землю на высокой скорости и с большой силой. Исследования проводились на базе обсерватории Пьера Оже.

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В США выпустили пособие по войне с Россией

В США выпустили пособие по войне с Россией

Американская армия выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.

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Кабмин намерен кредитовать иностранных покупателей российских автомобилей

Кабмин намерен кредитовать иностранных покупателей российских автомобилей

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что правительство планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей.

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В ДНР назвали причину пожара на складе боеприпасов ВСУ - поджог

В ДНР назвали причину пожара на складе боеприпасов ВСУ - поджог

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что пожар, возникший на складе боеприпасов ВСУ в Донецкой области, мог быть намеренным поджогом.

//Шоу-бизнес

Сын Полины Гагариной растет настоящим ловеласом

Сын Полины Гагариной растет настоящим ловеласом

Певица Полина Гагарина вчера в студии «Первого канала» во время разговора с Иваном Ургантом призналась, что её 10-летний сын растёт настоящим ловеласом. Она случайно выдала эту «тайну» и просила вырезать отрывок из передачи.

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В Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

В Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

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МИД Сирии: Коалиция CША убила больше невинных, чем террористов

МИД Сирии: Коалиция CША убила больше невинных, чем террористов

Коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил в ООН министр иностранный дел Сирии Валид Муаллем. Убито больше невинных сирийцев, чем боевиков, отметил он.

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В Домодедово потеряли гроб из-за задержек «ВИМ-Авиа»

В Домодедово потеряли гроб из-за задержек «ВИМ-Авиа»

Одна из пассажирок, ожидающих вылета из Домодедово, где произошел коллапс в связи со скандалом вокруг «ВИМ‐Авиа», рассказала, что службы аэропорта потеряли гроб с покойником. Его были доставить в Благовещенск вчера.

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Назван неожиданный, но очень эффективный продукт для похудения

Назван неожиданный, но очень эффективный продукт для похудения

Вопреки распространенному мнению, ученым из Нидерландов, представляющим Университет Маастрихта удалось доказать, что орехи не только помогают сбросить лишние килограммы, но и способствуют снижению риска ожирения.

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"ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки

"ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты на рейсы, зная о невозможности перелета в указанные сроки. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

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Александр Градский сорвался на мат, критикуя одного из конкурсантов «Голоса»

Александр Градский сорвался на мат, критикуя одного из конкурсантов «Голоса»

Градский обматерил конкурсанта во время «слепых» прослушиваний на телешоу «Голос». Ему не понравилась песня, выбранная участником. Редакторам пришлось заглушать более половины из того, что он говорил характерным «пи…».

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Рядом с Луной разглядели таинственный черный НЛО

Рядом с Луной разглядели таинственный черный НЛО

Около Луны уфолог заметил черный НЛО. Исследователь космических просторов из США наблюдал в телескоп за небом и обнаружил рядом с естественным спутником Земли странный объект темного цвета.

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Российских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Российских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Российским автолюбителям вменят в обязанность надевать светоотражающие жилеты при остановках в ночное время за городской чертой. Об этом 23 сентября журналистам сообщили в пресс-центре МВД России.

//Происшествия

Медведь напал на детей на Таймыре

Медведь напал на детей на Таймыре

Мальчик и девочка играли на вертолетной площадке, когда их атаковал бурый медведь. Девочка успела убежать, а мальчика медведь затащил в кусты и загрыз. Инцидент произошел в поселке Хета несколько часов назад.

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Американский посол покидает Россию

Американский посол покидает Россию

Сроки полномочий у действующего посла США в России Джона Теффта заканчиваются в октябре и вскоре он с семьей покинет нашу страну. По словам самого Джона Теффта, он уедет из России уже через неделю.

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Пранкер Лексус рассказал, о чем беседовал с Куртом Волкером

Пранкер Лексус рассказал, о чем беседовал с Куртом Волкером

Российский пранкер Алексей Столяров(Лексус) сообщил, что он действительно разговаривал почти час со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкнером.

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Житель Кубани обстрелял сотрудников Росгвардии

Житель Кубани обстрелял сотрудников Росгвардии

В Славянске-на-Кубани мужчина проник на охраняемый объект и стал стрелять по сотрудникам Росгвардии, которые охраняли помещение. Когда стрелка стражи порядка попытались задержать, он выстрелил в себя.

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Видео: в Тбилиси прошли похороны Зураба Соткилавы

Видео: в Тбилиси прошли похороны Зураба Соткилавы

На Сабурталинском кладбище в Тбилиси похоронили оперного певца Зураба Соткилаву, умершего в Москве 18 сентября на 81 году жизни. 20 сентября с артистом простились в Большом театре в Москве.

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Российские капитан и штурман были задержаны в Швеции

Российские капитан и штурман были задержаны в Швеции

Капитан и штурман танкера управляли судном в нетрезвом виде и посадили его на мель. Полиция Швеции задержала моряков за управление судном в алкогольном опьянении. Есть информация, что задержанные – из РФ.

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Размещено видео с места покушения на министра доходов и сборов ДНР

Размещено видео с места покушения на министра доходов и сборов ДНР

В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева — злоумышленники привели в действие осколочную противопехотную мину на пересечении Проспекта мира и улицы Ульриха.

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Клип группы "Ленинград" номинирован на престижную британскую премию

Клип группы "Ленинград" номинирован на престижную британскую премию

Номинантом на престижную британскую премию UK Music Video Awards стал клип группы «Ленинград» на композицию «Кольщик». Об этом сообщается на официальном интернет-сайте британской премии 23 сентября.

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