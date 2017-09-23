В ДНР назвали причину пожара на складе боеприпасов ВСУ - поджог

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что пожар, возникший на складе боеприпасов ВСУ в Донецкой области, мог быть намеренным поджогом.

Басурин считает, что склад подожгли с целью скрыть недостачу боеприпасов перед ожидаемой проверкой. Версию преднамеренного поджога подтверждает и то, что не было пострадавших при таком ЧП, так как сотрудники со склада были эвакуированы заранее.

По словам Басурина, склад ракетно-артиллерийского вооружения обеспечивал боеприпасами подразделение мотопехотной бригады и механизированную бригаду силовиков.



