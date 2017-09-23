МИД Сирии: Коалиция CША убила больше невинных, чем террористов

Коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил в ООН министр иностранный дел Сирии Валид Муаллем. Убито больше невинных сирийцев, чем боевиков, отметил он.

Сирия будет придерживаться договорённостей о зонах деэскалации, но будет отвечать на нарушения с другой стороны и не потерпит нарушения суверенитета, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая в субботу на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Россия ясно донесла до США свою позицию по вопросу завершения контртеррористической операции в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.