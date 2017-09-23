Американский посол покидает Россию

Сроки полномочий у действующего посла США в России Джона Теффта заканчиваются в октябре и вскоре он с семьей покинет нашу страну. По словам самого Джона Теффта, он уедет из России уже через неделю.

О скором отъезде из России 23 сентября объявил посол США в России Джон Теффт, сообщает «Росбалт». Полномочия посла истекают в октябре, но уедет он раньше, через неделю.

Теффт считает работу в России не из легких, но отмечает, что она подарила ему «много потрясающих впечатлений и друзей». Посол заметил, что посольство США получило от россиян большое количество вопросов и ведомство постарается ответить на каждый из них.

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана-младшего, который осенью сменит Теффта.