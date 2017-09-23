Через неделю Джон Теффт покинет территорию России

Через неделю территорию России покинет посол США в РФ Джон Теффт, срок трехлетних полномочий которого истекает текущей осенью.

Об этом сообщили сегодня на страничке посольства Соединенных Штатов Америки в социальной сети Facebook, где отметили, что Теффт покинет Россию вместе со своей женой. Посол подчеркнул, что ему будет очень не хватать знакомых, которые останутся здесь.

Дипломат также заметил, что его работа не всегда была легкой, но подарила ему большое количество великолепных впечатлений и друзей.