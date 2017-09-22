Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении границы Украины

Ранее украинское правительство утверждало, что никаких мер принимать в отношении Михаила Саакашвили не намерено, так как усилия того не стоят. Но 22 сентября в отношении Михаила Саакашвили состоялся суд.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признан по суду виновным в незаконном пересечении украинской границы, пишут «Известия».

Решение суда обязывает Саакашвили выплатить штраф в 3400 гривен (7,5 тысяч рублей) и судебный сбор в 320 гривен. Но штрафы – это лишь цветочки. По мнению экспертов, следующим шагом властей может начаться процедура выдворения Саакашвили из страны, поскольку он теперь является лицом без гражданства, да еще и нарушившим административный Кодекс.

Сам Михаил Саакашвили на суде не присутствовал, так как, по его словам, «не хотел отменять встречи с народом».