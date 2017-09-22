Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил письмо итальянской телекомпании, в котором пригрозил запретом трансляции за программу, в которой была показана карта Крыма в составе России.

По данным Нацсовета, демонстрация телекомпанией World Fashion Channel Europa S.R.L. карты России с Крымом в её составе противоречит украинским и европейским законам, это нарушение действующего законодательства в части территориальной целостности страны.

В случае игнорирования обращения украинской стороны программа может быть запрещена к показу на Украине.

Ранее Украина выразила Варшаве протест в связи с планами по размещению в польском паспорте изображения Львова. В Киеве предупредили, что этот шаг отрицательно скажется на отношениях двух государств.

Стало известно, что Главная военная прокуратура вызывает на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу - Николая Панкова и Дмитрия Булгакова.