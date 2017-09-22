В ООН Сергею Лаврову отключили свет

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 сентября в 20.15 по московскому времени (13:15 - по нью-йоркским часам) должен был выйти к журналистам, как того требует регламент. Перед выходом Лаврова к СМИ вдруг погас свет.

Журналисты отмечают, что такого прецедента никогда не было. Перед выходом главы иностранного ведомства к журналистам в зале вдруг погас свет, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров должен был дать пресс-конференцию по поводу итогов недели «общеполитической дискуссии» ГА ООН. В зале для пресс-конференции собралось столько представителей СМИ, что некоторым из них даже пришлось стоять. Но перед самым выходом Сергея Лаврова к журналистам в зале погас свет. Через некоторое время свет включился и конференция началась.