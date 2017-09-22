Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Столица зимних Олимпийских игр в Южной Корее находится всего в 80 километрах от северокорейской границы, а это, по мнению представителей Старого света, слишком рискованно и не вяжется с олимпийскими традициями.

Европейцы против проведения Олимпиады 2018 года в Южной Корее. Дело в обещании КНДР провести «мощнейшие в истории испытания водородной бомбы» в бассейне Тихого океана, а столица ОИ-2018, город Пхенчхан, находится всего в 80 километрах от границы КНДР. Напомним, президент США Дональд Трамп обещал КНДР полностью уничтожить, и европейских спортсменов не радует перспектива оказаться в центре ядерной войны и они в ультимативной форме требуют гарантий безопасности.