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Военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух заместителей Шойгу

22 сентября 2017, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух заместителей Шойгу

Главная военная прокуратура вызывает на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу - Николая Панкова и Дмитрия Булгакова.

Соответствующие повестки размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
Также на допрос вызывается бывший командующий Черноморским флотом РФ, действующий заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков. Вызываемых подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке и развязывании агрессивной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине в прошлом году завели дело в отношении 18 высокопоставленных российских чиновников, включая министра обороны Сергея Шойгу. После того как Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Сергея Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала Киеву предложить подъехать на допрос и российским танкистам.

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Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

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Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

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МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

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Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Деньги на операцию собраны в полном объеме.

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В России на борту самолета умер новорожденный ребенок

Новорожденный ребенок скончался на борту самолета, который следовал из Анадыря в Москву 22 сентября. Ребенок появился на свет с дефектом и был отправлен в Москву на операцию, но до Москвы малыш не дотянул.

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Ученые: огромный советский космический спутник рухнет на Землю

Ученые: огромный советский космический спутник рухнет на Землю

Космический спутник времен «аналоговой эпохи» вернется на Землю, но пока неизвестно, где именно рухнет полуторатонная махина, работавшая в космосе с 1979 года. Есть сведения, что спутник упадет 20 октября.

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В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности: идут холода

В Северной столице России объявлен оранжевый уровень природной опасности из-за надвигающихся заморозков. Критическое понижение температуры ожидается в Санкт-Петербурге и по всей Ленинградской области.

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Военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух заместителей Шойгу

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух заместителей Шойгу

Главная военная прокуратура вызывает на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу - Николая Панкова и Дмитрия Булгакова.

//Криминал

Полиция задержала восемь человек за торговлю наркотиками по интернету

Полиция задержала восемь человек за торговлю наркотиками по интернету

Задержанные полицией люди торговали наркотическими веществами через закрытую систему сети TOR и площадки RAMP (Russian anonymous marketplace). В МВД сообщают, что задержано восемь наркоторговцев.

//Происшествия

Житель Архангельска попытался прожить на МРОТ и едва не умер

Житель Архангельска попытался прожить на МРОТ и едва не умер

Новый вид диеты вывел житель Архангельска, 32-летний Артем Шишков. Вот только такую «диету» врачи применять никому не советуют. По мнению специалистов, жить на минимальную зарплату сродни самоубийству.

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В Польше украинца посадили на цепь и заставили 9 часов отмывать трамвай

В Польше украинца посадили на цепь и заставили 9 часов отмывать трамвай

В Польше жителя Украины водители заставили вымыть трамвай, приковав его цепью. Причиной этого стало то, что украинец разрисовал граффити общественный транспорт в Варшаве.

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В Турции утонул турист из России

В Турции утонул турист из России

Очередная трагедия произошла в турецкой Анталье с российским туристом. 22 сентября стало известно, что россиянин Дмитрий Макаров погиб при купании в бассейне при турецком отеле, где он остановился.

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Ученые: мы каждую секунду ловим сигналы от пришельцев

Ученые: мы каждую секунду ловим сигналы от пришельцев

Ученым до сих пор неизвестна природа радиовспышек, которые вполне могут быть сигналами от инопланетян. Упомянуты вспышки (сигналы?) возникают в космическом пространстве практически каждую секунду.

//Общество

Burger King требует от ФАС снять фильм "Оно" с российского проката

Burger King требует от ФАС снять фильм "Оно" с российского проката

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» протестует против показа в российских кинотеатрах фильма ужасов «Оно». Сеть фастфуда составила соответствующую просьбу в Антимонопольную службу России.

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Трамп раскритиковал Facebook за обвинения в адрес России

Трамп раскритиковал Facebook за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы могла влиять на американские президентские выборы, размещая соответствующую рекламу в сети Facebook.

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Анджелину Джоли взбесил вопрос о разводе с Питтом

Анджелину Джоли взбесил вопрос о разводе с Питтом

Ровно год прошел с той поры, как звездная пара Анджелина Джоли и Бред Питт подали документы на развод, а рана у Джоли заживать никак не хочет. Это стало ясно, когда актриса пришла в ярость от вопроса о разводе.

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Найден очень простой, но эффективный способ продления жизни

Найден очень простой, но эффективный способ продления жизни

Для того, чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. Специалисты из канадского университета Макмастера провели масштабный эксперимент.

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