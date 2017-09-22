Военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух заместителей Шойгу

Главная военная прокуратура вызывает на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу - Николая Панкова и Дмитрия Булгакова.

Соответствующие повестки размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Также на допрос вызывается бывший командующий Черноморским флотом РФ, действующий заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков. Вызываемых подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке и развязывании агрессивной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине в прошлом году завели дело в отношении 18 высокопоставленных российских чиновников, включая министра обороны Сергея Шойгу. После того как Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Сергея Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала Киеву предложить подъехать на допрос и российским танкистам.