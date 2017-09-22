Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал сообщение компании Facebook о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы.

Глава и основатель соцсети Facebook Марка Цукерберга ранее сообщил, что предоставит данные Госдепартаменту США о "вмешательстве России" в 2016 году в выборы президента США.

По мнению сенатора Косачёва, Цукерберг пытается наладить свои испортившиеся отношения с Белым домом. "Для него, очевидно, это важно как для предпринимателя, действующего в конечном итоге в американской правовой системе. Известно, что в своё время Facebook подозревался в излишних симпатиях к госпоже Клинтон и антипатии к господину Трампу, который, как мы все знаем, достаточно злопамятен", - цитирует RT Косачёва.

Косачёв отметил, что не менее интересным могло бы оказаться расследование о вмешательстве США во внутренние дела других государств через Facebook.

"Я уверен, что если бы такое расследование было проведено, то тут бы доказательств обнаружилось неисчислимое количество", — подчеркнул сенатор.