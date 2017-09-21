Захарова: Москва просчитывает шаги в случае поставки Киеву оружия США

Москва просчитывает шаги в случае возможной поставки США летального оружия на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут».

Она также напомнила, что Петр Порошенко назвал себя президентом мира, который ставит перед собой цель принести мир на Украину, но при этом использует словосочетание «летальное оружие» чуть ли не ежедневно.

Ранее Порошенко ушел от ответа на вопрос, когда у него спросили, просил ли он военной помощи у Трампа во время их встречи в Нью-Йорке.