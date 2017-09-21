Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проводит в Нью-Йорке встречу с президентом США Дональдом Трампом, написал украинский лидер в Twitter. Глава Незалежной этому очень рад.

"Рад встрече с президентом США Трампом, обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", — написал Порошенко в соцсети.

Глава США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Дональдом Трампом заявил, что ситуация на Украине улучшается.

«Не сказал бы, что это (Украина) самое лёгкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе», — приводит РИА Новости слова Трампа.