Трамп сделает важное заявление по поводу КНДР

Американский лидер Дональд Трамп сделает «важное заявление» по ситуации с Северной Кореей. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Президент сделает важное заявление о продолжении наших усилий по решению проблемы с КНДР", — отметил Макмастер.

Сам Трамп перед встречей с главой Афганистана Ашрафом Гани заявил, что США продолжат вводить больше санкций против КНДР.

"Мы будем вводить больше санкций против Северной Кореи", - сказал Трамп, слова которого распространил пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, весьма резко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятности уничтожения КНДР.