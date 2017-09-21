Украина впервые оштрафовала российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Суд на Украине оштрафовал российскую авиакомпанию, осуществляющую рейсы в Крым. Сумма штрафа превышает 10 млн грн (почти 22 млн рублей, около $380 тыс.). Об этом сообщается на сайте украинской прокуратуры.

Это первое решение суда о привлечении к ответственности конкретной российской авиакомпании за полеты на полуостров, подчеркнули в ведомстве, не уточнив ее названия. Авиакомпанию обвинили в том, что она не оплачивала аэронавигационные услуги в небе над Чёрным морем в «границах Симферопольского района полетной информации».

Кроме того, в прокуратуре Автономной Республики Крым утверждают, что к судебному процессу якобы были привлечены и судебные органы России. В частности, сообщается, что Арбитражный суд Москвы по поручению Киева вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.