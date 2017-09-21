США: россияне могут получить американскую визу в Киеве

Сложностей с получением россиянами американской визы можно избежать. По заверениям американской стороны, визу США жители России смогут получить в столице Украины и там же получить американский паспорт.

Россияне могут получить американскую визу и паспорт США в американском посольстве в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской дипмиссии на Украине.

В дипмиссии США заявляют, что россияне, которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Но при этом подающие заявление не должны быть резидентами Украины для получения визы в Киеве, но физически должны пребывать на территории Украины. По почте заявления на визу приниматься не будут. Выдача паспорта США после получения визы также будет производиться на территории Украины.