РФ получила от Украины часть судебных издержек по спору на 3 млрд долларов

Россия получила от украинской стороны компенсацию части судебных издержек по иску о долге в три миллиарда долларов.

Высокий суд Лондона в июле текущего года вынес соответствующее постановление. Как сообщает Минфин, Киев уже перечислил компании The Law Debenture Corporation PLC1, которая представляет в качестве доверителя интересы РФ в данном деле, 1,16 миллиона фунтов, передает РИА "Новости".

Напомним, что Украина разместила в конце 2013 года суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу российской стороны. До конца 2015 года украинские власти обслуживали этот долг, однако затем произошел дефолт по ценным бумагам, вследствие чего Киев выдвинул предложение реструктурировать долг. Москва в свою очередь предлагала не доводить дело до суда и настаивала на суверенном характере долга, однако от Украины не последовало никаких встречных предложений.