В Кремле высказались об отставке губернатора Нижегородской области

В Кремле в четверг, 21 сентября, высказались о сообщениях насчет возможной отставки губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Комментарий дал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который отметил, что СМИ всегда много пишут. Он также подчеркнул, что власти РФ никогда не предвещают кадровых вопросов и не анонсируют решений о перестановках, передает ТАСС.

Песков добавил, что если подобные действия будут совершены, то будет сделано соответствующее сообщение.

Ранее сегодня сам Шанцев заявил, что успешно работает и не собирается отправляться в отставку.