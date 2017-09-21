В Кремле высказались об отставке губернатора Нижегородской области
21 сентября 2017, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в четверг, 21 сентября, высказались о сообщениях насчет возможной отставки губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.
Комментарий дал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который отметил, что СМИ всегда много пишут. Он также подчеркнул, что власти РФ никогда не предвещают кадровых вопросов и не анонсируют решений о перестановках, передает ТАСС.
Песков добавил, что если подобные действия будут совершены, то будет сделано соответствующее сообщение.
Ранее сегодня сам Шанцев заявил, что успешно работает и не собирается отправляться в отставку.