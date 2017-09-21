Путин поздравил россиян с 1115-летием зарождения государственности

Сегодня Россия отмечает 1115-ю годовщину образования своей государственности. С почетной датой россиян поздравил президент РФ Президент Владимир Путин. Поздравление размещено на сайте Кремля.

Россия отмечает 21 сентября 1115 годовщину образования государственности. Поздравляя россиян с красивой датой, Владимир Путин призвал их дорожить ценностями патриотизма и проявлять заботу о своей стране.

В 862 году наши предки решили строить сильное государство на основе согласия и единения, сказал Путин в поздравлении. Дату широко отмечают на Новгородской земле, и это символично, считает глава государства: Великий Новгород внес огромный вклад в создание и укрепление российского государства, чему посвящен памятник «Тысячелетие России», который был установлен в городе 115 лет назад.