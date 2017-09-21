Путин направил властям Армении поздравления с Днем независимости

Российский лидер Владимир Путин направил главе Армении Сержу Саргсяну поздравления с Днем независимости страны.

Глава РФ высоко оценил успехи в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также отметил эффективность российско-армянского взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и Евразийского экономического союза.

Как сообщает РИА "Новости", Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что в 2017 году РФ и Армения отмечают сразу две важные даты – четверть века со дня установления дипломатических отношений, а также 20-летие с момента подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.