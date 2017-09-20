Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Украинские власти после обращения Генпрокуратуры ввели санкции против 18 российских компаний, поставляющих минеральные удобрения в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.



В «черный список» попали предприятия группы «Еврохим», компании «Галактика», «Русагрохим», «Боснис», «Агрохимуниверсал», «Агроцентр-Белгород», «Агрохимцентр-Тамбов», «Рязаньагрохим», «Югагрохим», «Зарайская сельхозхимия», «Аграрник», «Целинскагрохимсервис», «Юг-Бизнеспартнер», «Агрохимуниверсал», «Тандем», АО «Агрохимия», Общество поддержки фермерских хозяйств, «Балттрейдхим».



Ранее «Уралхим» попросил Минпромторг внести в список запрещенных товаров нитрат калия и нитрат кальция и запретить их ввоз из Украины, которая поставляет в Россию «дешевую незарегистрированную химическую продукцию низкого качества», что «свидетельствует о вероятном реэкспорте агрохимикатов и химических продуктов неизвестного происхождения из третьих стран».



