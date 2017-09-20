Лукашенко: Мы не будем воевать, если нас никто не тронет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 20 сентября, объявил о завершении совместного стратегического белорусско-российского учения"Запад-2017". Во время смотра войск, участвующих в маневрах, Лукашенко заявил, что совместная военная деятельность двух стран служит исключительно защите национальных интересов.

По словам белорусского лидера, современная военно-политическая обстановка характеризуется нарастанием активности в военной деятельности по всему миру. "В этих условиях Беларусь вместе с братской Россией обеспечивает безопасность Союзного государства, а также стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности в восточноевропейском регионе", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Как отметил глава Беларуси, "совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией в проведении учений не направлены против третьих стран и служат исключительно защите наших национальных интересов". "Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Это идеологическая составляющая наших учений. Другой нет и быть не должно", - заявил Лукашенко.

Учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября в Белоруссии и на трех полигонах в России. В них приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе порядка 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около 10 боевых кораблей.

Путин и Лукашенко инспектировали учения.