В Кремле прокомментировали заявление актера Моргана Фримена

Про нелепейшее заявление американского актера Моргана Фримена «Аргументы недели» сообщали ранее. В Кремле не оставили заявление актера без внимания, но и значения особого видеоролику не придали.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявление Моргана Фримена всерьез воспринимать нельзя. Фримен со своим заявлением о том, что Россия якобы напала на США стал "жертвой эмоциональной экзальтации", считает Песков.

Творческие люди часто и легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, при этом не обладая реальной информацией об истинном положении вещей, сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что у Фримана скоро пройдет этот приступ экзальтации.