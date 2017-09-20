Рекс Тиллерсон заявил о стабилизации ситуации с дипмиссиями России и США

Скандал вокруг дипломатической собственности США и России улажен, ситуация стабилизировалась. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью одному из американских телеканалов.

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона ситуация вокруг дипсобственности США и России стабилизировалась, пишет «КоммерсантЪ».

Тиллерсон заявил журналистам, что Москва и Вашингтон нашли «много точек соприкосновения на разных уровнях», отмечая вместе с тем, что без разногласий не обошлось. По словам Тиллерсона, сейчас для США и России важнее разгромить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).