Лавров прокомментировал заявление Трампа об уничтожении КНДР

Ранее «Аргументы недели» сообщали про заявление американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, где Трамп угрожал Северной Корее полным уничтожением, если она не прекратит ядерные испытания.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал угрозы Дональда Трампа в отношении Северной Кореи. Лавров сказал в одном из интервью западной прессе, что у него нет сомнений в том, что США способны сделать что-то деструктивное в отношении КНДР. Лавров при этом подчеркнул, что угрозы в отношении КНДР Трамп произносил многократно. При этом американский президент утверждает, что он «уважает суверенитет в международных делах» и это, по словам Лаврова, очень важное заявление, которое из уст американских лидеров мировое сообщество давно не слыхало.