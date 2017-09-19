Дональд Трамп поблагодарил Россию

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Америки Дональд Трамп выразил благодарность России и Китаю, которые поддержали новые санкции ООН в отношении Северной Кореи.

Во время своей речи на Генассамблеи ООН лидер США Дональд Трамп выразил благодарность Росси и Китаю за то, что они поддержали введение новых санкций в отношении Пхеньяна. При этом Трамп назвал Северную Корею «очень опасной», а политический режим в стране – «режимом-изгоем», сообщает портал expert.ru.

Трамп поблагодарил страны, которые поддержали санкции против Северной Кореи, но предупредил, что мировое сообщество должно сделать гораздо больше, чтобы обуздать Пхеньян.