О планах женщины лучше всего говорят ее наряды. Лидер фракции «Батькивщина» в украинской Верховной Раде Юлия Тимошенко удивила всех, придя на парламентские прения в пиджаке «генеральского» покроя.

На заседание украинского парламента 19 сентября депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко пришла в пиджаке темно-синего цвета армейского покроя, передает телеканал ТСН.

Наряд Тимошенко напомнил собравшимся французский военный мундир времен наполеоновских войн (1808 -1815 годы). Свой имидж Тимошенко периодически меняет, и перемены всегда разительные. То Юлия носит крупную косу на голове, то вдруг распускает волосы. Теперь вот дошло и до одежды.