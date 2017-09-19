Песков: жителей ДНР и ЛНР никто не бросит

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отвергнутых Украиной жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик никто в беде не бросит.

Ранее пресс-секретарь президента РФ говорил, что Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса.

"Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Москвы перечислять социальные платежи в ДНР и ЛНР.

На минувшей неделе в российских СМИ появились публикации о том, что правительство РФ может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу проектов в Крыму и Калининграде.