В Кремле прокомментировали предоставление США $500 млн Украине

Во вторник, 19 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предоставление США 500 миллионов долларов на поддержку армии Украины, в частности, на летальное оружие.

В Кремле подчеркнули, что данная информация исходила от украинского лидера Петра Порошенко, а руководство Штатов никак не прокомментировало эти данные. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Пескова, нельзя с уверенностью сказать, намерены ли власти США действительно предоставить такую сумму Украине.

Напомним, что, по утверждению Порошенко, Украина получит новое радиолокационное средство ПВО, несколько станций слежения за надводной ситуацией, корабли, а также противоминные средства.