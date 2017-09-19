В Вашингтоне заявили о «вечности» антироссийских санкций

Соединенные Штаты никогда не отменят антироссийские санкции. Такое мнение высказал Роберт Гейтс.

В интервью «Европейской правде» бывший министр обороны США заявил: нет никаких шансов, что Вашингтон в будущем решит пойти на отмену ограничительных мер, введенных после «оккупации» Крыма. При этом Гейтс выступил за то, чтобы президент страны мог «торговаться» с Москвой по поводу санкций. Некоторое время назад Конгресс этой возможности главу государства лишил.

Ранее «Аргументы недели» писали, что США отказались снять санкции в отношении России после выполнения минских соглашений. С соответствующим заявлением выступили в Государственном департаменте.