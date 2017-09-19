В Совфеде узнали о желании Порошенко начать войну с Россией

В Совете Федерации отреагировали на сообщение о том, что сенат Соединенных Штатов согласился выделить Украине 500 млн долларов на оборону.

По мнению члена Совфеда Владимира Джабарова, которое он изложил в разговоре с RT, данное решение американских законодателей свидетельствует о том, что украинский президент Петр Порошенко «настроен на войну». Джабаров предположил, что закупленное на деньги США оружие Порошенко намерен использовать против народных республик Донбасса и России.

О том, что сенат решил выделить деньги Киеву на военные нужды, ранее сообщил украинский президент. Средства будут перечислены в следующем году.