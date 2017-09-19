Алексей Пушков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что она мечтает отправиться в путешествие по России. Соответствующую запись член Совета Федерации оставил в своем Twitter.

Пушков считает, что канцлер Германии сначала должна отменить санкции против РФ. По мнению российского сенатора, этот шаг сказался бы положительно на атмосфере путешествия немецкого политика.

Накануне «Аргументы недели» писали, что Ангела Меркель призналась в желании проехаться по Транссибирской магистрали. Сегодня стало известно, что в РЖД готовы помочь в осуществлении мечты немецкого канцлера. Представители компании заверили, что у Меркель останутся самые приятные впечатления от этой поездки.