Госдеп США анонсировал новую встречу Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона

В Госдепартаменте США анонсировали новую встречу Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Главы российского и американского внешнеполитических ведомств встретятся в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. Уточняется, что встреча Лаврова и Тиллерсона "на полях" 72-й Генассамблеи ООН состоится в 17.00 по местному времени (в полночь среды по московскому времени) в отеле Palace.

Как отмечает РИА "Новости", эта беседа станет сегодня единственной двусторонней для главы Госдепартамента, так как весь день он будет находиться на различных мероприятиях ГА вместе с президентом США Дональдом Трампом.