Лавров предложил швейцарскому коллеге «пару стопок» на его выбор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН переговоры с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером, продемонстрировал чувство юмора и отличное знание английского языка.



В начале встречи, которая прошла под щелканье фотокамер, Сергей Лавров воспользовался игрой слов в английском языке. Он сказал, что журналистам нужна лишь пара кадров (shot — шот, кадр), но он готов предложить швейцарскому коллеге "пару шотов (стопок) чего угодно".

Один из швейцарских журналистов спросил Лаврова, что он мог бы пожелать своему швейцарскому коллеге. «Я мог бы пожелать ему то, что он сам себе пожелает, — ответил Лавров. — Главное не то, что мы хотим для других, а что каждый из нас хочет для себя».



Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Глава государства Владимир Путин не присутствует на мероприятии.



