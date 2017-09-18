В Госдуме прокомментировали мнение Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о мнении бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе о намерении ЦРУ с помощью бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сорвать проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Грузинский политик Нино Бурджанадзе назвала Саакашвили "звеном серьёзнейшего проекта", контролируемого ЦРУ и высказала мнение, что направлен сорвать ЧМ-2018 в России.

Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что Саакашвили "никакого влияния не оказывает ни на какую-то политическую, ни на какие-то экономические интересы, позиции России". "Во-первых, роль и предназначение этого человека абсолютно понятны — это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет»", — цитирует РИА Новости Чепу.

По его словам, главной целью Саакашвили является дестабилизация обстановки на Украине.

«Но моё мнение, что в первую очередь задача Саакашвили, которую ставят перед ним его покровители из ЦРУ, — это дестабилизировать ещё больше обстановку на Украине. Возможно даже, что за счёт этого создать очередной очаг напряжённости в Европе и усугубить конфликт на границе с Россией

По его мнению, покровители из ЦРУ озадачили Саакашвили, его целью является дестабилизация обстановки на Украине, возможно, за счёт этого создать очередной очаг напряжённости в Европе и усугубить конфликт на границе с Россией.

Лидер партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе уверена, что Михаил Саакашвили является частью плана американской разведки