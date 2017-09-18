Бурджанадзе: США через Саакашвили попытаются сорвать ЧМ-2018 по футболу в России

Грузинский политик, лидер партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе уверена, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является частью плана американской разведки.

По мнению Бурджанадзе, США наняли Саакашвили, чтобы он помог сорвать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. "Саакашвили является частью «плана ЦРУ» по лишению России Чемпионата мира по футболу 2018 года", - высказала мнение экс-спикер парламента Грузии в интервью "Независимой газете".

Бурджанадзе уверена: "Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили — отличный кандидат для исполнения такого плана".

Бурджанадзе высказала еще мнение о том, что повышенное внимание российских СМИ к деятельности Саакашвили является ошибкой, поскольку этот "пиар" ему только помогает.