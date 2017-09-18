Евгений Куйвашев официально вступил в должность свердловского губернатора

18 сентября в екатеринбургском Театре эстрады прошла инаугурация Евгения Куйвашева на пост губернатора Свердловской области.

Открыла церемонию спикер ЗС СО Людмила Бабушкина, также главу региона поздравили: руководитель СРО "Единой России" Виктор Шептий, Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников, сенатор Совфеда РФ Аркадий Чернецкий, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

От председателя облизбиркома Валерия Чайникова удостоверение и Знак губернатора, принес клятву и выступил с ответным словом.

- Сегодня для меня особенный день, памятный и очень ответственный. Я благодарю Президента РФ Владимира Путина за доверие, оказанное мне, и за поддержку региона, благодарю избирателей. Отдельная благодарность - моим однопартийцам. "Пятилетка развития" - по настоящему народная программа, она базируется на колоссальном промышленном потенциале региона. Наша цель - вывести Свердловскую область в тройку по важнейшим показателям. Считаю, что каждый голос, отданный в мою пользу - голос в поддержку "Пятилетки развития". Я вижу, что сегодня в обществе сформирован спрос на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Рассматриваю запрос как руководство к действию. Для меня честь работать в Свердловской области. Спасибо за доверие, мы единая команда!